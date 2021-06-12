У Франції розбився легкомоторний літак з туристами, є жертви

Після падіння літак загорівся, втім, пожежу вдалося швидко ліквідувати

Місцеві мешканці звернули увагу на те, що перед катастрофою двигун літака видав незвичайний шум

На півночі Франції розбився легкомоторний літак. Він впав на автомобільну стоянку торгового центру у місті Вамбреші. За попередньою інформацією, загинули три людини. Про це пише La Voix du Nord.

Трагедія сталася 12 червня, після падіння літак загорівся, втім, пожежу вдалося швидко ліквідувати.

ЗМІ зазначають, що літак впав на стоянці поблизу ресторану Tomate Cerise. Ніхто у будівлях, розташованих поблизу місця катастрофи, не постраждав.

Місцеві мешканці звернули увагу на те, що перед катастрофою двигун літака видав незвичайний шум.

Відомо, що повітряне судно вилетіло з аеродорому Бондю, воно належало приватному власнику. Французька поліція вже розпочала розслідування.

За словами мера Вамбреші Себастьєн Броньяра, на борту літака перебувала сім'я з міста Безьє. Вони планували відвідати своїх рідних у Бельгії.

Зазначимо, стало відомо, коли добудують літак, на фоні якого Зеленський дав пресконференцію.