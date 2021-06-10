Справа MH17: у суді озвучили нові записи розмов ватажків «ДНР» про «Бук»

Терористи обговорювали відправку «Бука» до села Первомайське в Донецькій області

У суді у справі про збиття «Боїнга» рейсу МН17 оприлюднили нові записи перехоплених розмов ватажків «ДНР», на яких вони обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки «Бук». Про це повідомляє ВВС.

На суді представили записи переговорів так званого очільника розвідки бойовиків Сергія Дубинського з заступником ватажка батальйону «Восток» Олександра Семенова, а також переговори Дубинського з одним з ватажків «ДНР» Ігорем Гіркіним та бойовиками з «розвідбатальйону».

Гіркін, Дубинський, Пулатов, Харченко – цих людей вважають головними фігурантами справи про збитий малайзійський «Боїнг»

Як зазначається, за сім годин до катастрофи MH17 Дубинський та його підлеглий Олег Пулатов обговорюють відправку «Бука» до села Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, як вважає слідство, і була запущена ракета по малайзійському літаку.

Дубинський: Слухай мене. Зараз тобі «Крот» притягне «Бук-М» (у 2014 році позивний «Крот» мав ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко – голова «розвідувального підрозділу» так званої ДНР).

Дубинський: Треба поставити десь в районі Первомайська його. «Бук-М» ... І прийдуть три танки «Востока» з охороною.

На ще одному записі Дубинський та Пулатов визначають роль, яку міг виконувати Харченко («Крот») у транспортуванні «Бука».

Дубинський: Ти чекаєш Льоню. Льоня зараз веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Так.

Дубинський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, да. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубинський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. В районі Первомайського в резерві ваша задача охорона цього «Бука» і організація цього ... (нерозбірливо).

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.

Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.