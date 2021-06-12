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    Стало відомо, коли добудують літак, на фоні якого Зеленський дав пресконференцію

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    За спиною президента був АН-124 &laquo;Руслан&raquo;, який перебуває на регламентних роботах - Стало відомо, коли добудують літак, на фоні якого Зеленський дав пресконференцію
    За спиною президента був АН-124 «Руслан», який перебуває на регламентних роботах
    Фото з відкритих джерел

    АН-178 – перший з трьох літаків, які будуються на замовлення Міноборони

    Недобудований АН-178, на фоні якого нещодавно давав підсумкову пресконференцію президент України Володимир Зеленський, полетить у першому кварталі наступного року. Зараз уже здійснені роботи з встановлення крила. Про це генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв розповів у інтерв’ю «Главкому».

    «Я регулярно відвідую державне підприємство «Антонов» і контролюю хід виконання цих робіт, тому що це важливий контракт для ЗСУ, яким цікавляться і наші міжнародні партнери. Успішна його реалізація дозволить нам отримати нові замовлення і для Міноборони і МВС, і для наших зовнішніх партнерів, – зазначив Гусєв.

    Гендиректор «Укроборонпрому» також уточнив, що Зеленський звітував на фоні трьох літаків.

    «За спиною президента був АН-124 «Руслан», який на регламентних роботах зараз, які мають штатний характер. Здається, праворуч від глави держави була «Мрія-2», для добудови якої ми зараз шукаємо інвестора. Ліворуч від президента був АН-178 – перший з трьох літаків, які будуються на замовлення Міноборони», – сказав Гусєв.

    Нагадаємо, 20 травня біля державного підприємства «Антонов» відбулася пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді президента.

    Зазначимо, його звіт викликав дуже неоднозначні оцінки у суспільстві. Прихильники Зеленського у захваті від мастабності антуражу, опоненти звернули увагу на неконкретність і некоректність заяв.

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    Теги: МВС ЗСУ НАТО Міноборони Антонов літак Володимир Зеленський президент Юрій Гусєв
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    Стало відомо, коли добудують літак, на фоні якого Зеленський дав пресконференцію