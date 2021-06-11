«Схоже на умисну дію»: РФ двічі за день порушила повітряний простір Данії
У міноборони Данії підтвердили порушення повітряного простору країни російськими літаками районі острова Борнхольм
«Абсолютно неприпустимо, щоб російські літаки вторгалися в повітряний простір Данії двічі за день», заявив глава МЗС Данії
Росія двічі за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. МЗС країни викличе посла РФ в Копенгагені для пояснень.
Про це в Twitter 11 червня повідомив глава МЗС Данії Йеппе Кофод.
«Абсолютно неприпустимо, щоб російські літаки вторгалися в повітряний простір Данії двічі за день. Схоже на умисну дію», – написав міністр.
Кофод додав, що зараз з'ясовуються деталі порушення повітряного простору країни. «Я вже виступив з ініціативою викликати посла Росії в МЗС», – додав він.
У міноборони Данії підтвердили порушення повітряного простору країни російськими літаками районі острова Борнхольм. Міністр оборони Тріне Брамсен зазначила, що такі дії Росії неприпустимі і дві події в один і той же день слід вважати серйозними.
Нагадаємо, через зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним частково закриють повітряний простір над Швейцарією. Тимчасове обмеження триватиме протягом трьох днів.
Нагадаємо, зустріч президентів Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і Російської Федерації Владіміра Путіна відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві.