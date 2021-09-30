У Франції виноградарі втратили дві третини врожаю

Ціни на французьке вино зростуть

Цьогоріч у Франції очікують найменший від початку століття збір ягід винограду, а це, відповідно, вплине на виробництво вина. Про це повідомляє 5.ua.

Найбільша агрономічна катастрофа століття – так французькі винороби називають втрати врожаю. Цьогоріч його почали збирати значно пізніше, ніж зазвичай. Ягід обмаль. Усе через весняні приморозки. Низькі температури до мінус п’яти у квітні вразили тендітні лози, які тільки-но почали розпускатися. Тож тепер вони не плодоносять. Щоби хоч якось урятувати майбутні грона, власники угідь облаштовували вогнища. Між кущами розставляли бочки з парафіном і підпалювали віск, аби проганяти холод.

«Ділянки, які ми захистили під час весняних морозів, у хорошому стані, тож є надія, що буде врожай та якісне вино. Але інші угіддя вщерть вимерзли – ми втратили майже 90%. Там, де ситуація трохи краща, знищено всього 40-60% насаджень. Поки що важко оцінити збитки, бо ми лише починаємо збирати виноград», – каже власник виноградника Лорен Пінсон.

Лиха наробив і грибок, на який захворіли рослини через вологе літо. Зникнути може до двох третіх урожаю, кажуть винороби. Особливо постраждав ранній сорт «шардоне», яким славиться Бургундія. З нього, зокрема, виготовляють вишукане біле сухе вино «Шаблі» – з кислинкою та багате на фруктовий післясмак. Майже весь товар іде на експорт, адже за кордоном його високо цінують. Коштує одна пляшка від 20 доларів. Утім тепер, через неврожай, ціни можуть значно зрости.

«Ми можемо пережити втрату 10-20% урожаю. Це можна компенсувати за два роки, якщо трішки підвищимо ціни на вино. Але якщо збитки більші, а ми очікуємо на втрату двох третіх урожаю, то ціни доведеться кардинально піднімати. Та чи погодяться на це покупці? Цього ми передбачити не можемо», – додає Лорен Пінсон.

Франція – другий у світі експортер вина після Італії. Однак цьогоріч через неврожай виробництво цього напою може впасти до рекордного мінімуму. Від заморозків постраждали також елітні виноградники у Бордо, Роні та Луарі. У французькій спілці фермерів підрахували: морозна весна могла завдати збитків на три мільярди євро.

Нагадаємо, середня оптова вартість білого столового винограду в Україні у два рази нижча, ніж рік тому.

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