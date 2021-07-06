Комітет вин Шампані закликав зупинити постачання шампанського в Росію

Новий російський закон виключає використання поняття «шампанське», якщо йдеться не про «російське шампанське», виготовлене в цій країні

Організація попросила французьких і європейських дипломатів домогтися від Росії зміни закону

Французьке об'єднання виробників шампанського Comitе Champagne (Комітет вин Шампані) вимагає змінити ухвалений у Росії закон, який зобов'язує іноземні компанії маркувати шампанське як »ігристе вино», і закликало членів об'єднання тимчасово відмовитися від постачання в Росію. Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівників організації Максіма Тубара і Жан-Марі Барільєра.

Комітет висловив жаль, що новий російський закон не гарантує російським споживачам одержання прозорої інформації про походження і характеристики вина.



Організація попросила французьких і європейських дипломатів домогтися від Росії зміни закону. Виробники вина зазначили, що назву »шампанське», яка стосується вин, вироблених у французькому регіоні Шампань, юридично захищено у 120 країнах світу.



Міністр торгівлі Франції Франк Рістер заявив у Twitter, що уважно стежить за наслідками нового російського закону і підтримує контакти з винною промисловістю і європейськими партнерами Франції.



»Ми обов'язково підтримаємо наших виробників і їхню перевагу. Хай живе французьке шампанське!» – написав він.

Згідно з прийнятими недавно Держдумою поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування «шампанське» залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція – в тому числі і французьке шампанське – відповідно до букви закону, іменується ігристими винами. При цьому в попередній редакції документа термін «шампанське» поширювався не тільки на російську продукцію.

Це суперечить європейську законодавству щодо охорони географічних брендів від підробки. Зокрема, «шампанське» має застосовуватися тільки до продукту, який було виготовлено з винограду, що росте у французькому регіоні Шампань.

Зміна в російському законодавстві призвела до тимчасового припинення поставок продукції Moet Hennessy. Аби відновити постачання, Moet Hennessy змінить етикетки, включивши згадку про «ігристе вино» і прибравши «шампанське» на пляшках, що поставлятимуться до Росії.

Відповідно до європейського законодавства саме назва «шампанське» має застосовуватися до продукції бренду. Компанія Moët & Chandon, яка пізніше злилася з Hennessy, а потім — з Louis Vuitton, починала свою історію у 1740-х роках саме як постачальник вина з Шампаня до Парижа.

Через століття із введенням поняття марочного шампанського Moët почав виготовляти таке вино. Сьогодні бренд має королівський дозвіл як постачальник шампанського королеві Великої Британії Єлизавети II.



