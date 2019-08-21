У глави МЗС Німеччини вп'яте зламався літак



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У літака виявилися проблеми з гідравлікою

Міністр з делегацією вилетіли бортом ВВС ФРН, який зазвичай використовується для транспортування військовослужбовців

Глава МЗС ФРН Хайко Маас не зміг вилетіти до Москви сьогодні, 21 серпня, на урядовому літаку Airbus A340, бо у нього виявилися проблеми з гідравлікою. Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що у результаті глава дипломатії Німеччини відправився на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим на запасному лайнері A310.

Видання зазначає, щоб уникнути затримки, міністр з делегацією вилетіли бортом ВВС ФРН, який зазвичай використовується для транспортування військовослужбовців.

У повідомленні говориться, що Маас вилетів до Москви за розкладом.

Інциденти, пов'язані з технічними неполадками авіапарку німецького уряду, останнім часом трапляються все частіше. Один тільки Маас за останні півроку був змушений п'ять разів міняти літаки, останній раз такий інцидент стався тиждень тому. Дорогою до Нью-Йорка технічні неполадки були виявлені на двох лайнерах - спочатку в Берліні, потім на дозаправленні в Рейк'явіку, через що виліт Маасу відклали.

Нагадаємо, в травні Маас не зміг вчасно вилетіти до Болгарії через поломки допоміжної турбіни літака. А1 квітня глава МЗС Німеччини Хайко Маас запізнився на зустріч в ООН через поломку літака. Під час посадки у повітряного судна А340 Конрад Аденауер виробництва європейського концерну Airbus лопнуло одне з коліс шасі.

У лютому Маас через технічну несправність урядового літака не зміг вилетіти зі столиці Малі Бамако. Тоді забирати німецьку делегацію з африканської країни довелося іншим урядовим літаком А340 Теодор Гойс.

А в січні через проблеми з літаком відклали виліт німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з Ефіопії.

У листопаді минулого року поломка Конрада Аденауера стала причиною того, що канцлер Німеччини Ангела Меркель була змушена перервати політ в Аргентину на саміт Великої двадцятки.