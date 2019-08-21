Німеччина виступила проти повернення Росії в G8



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Уряд Німеччини готовий приступити до обговорення включення Росії до складу «великої вісімки» лише у разі змін у врегулюванні ситуації в Україні

Росія була виключена зі складу G8 через анексії Криму і дестабілізацію на Сході України, обидві ситуації зберігаються - представник німецького уряду

Уряд Німеччини виступив проти повернення Російської Федерації до складу держав «великої вісімки». Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням офіційного представника німецького уряду Штеффена Зайберта Росія була виключена зі складу G8 через анексії Криму і дестабілізацію на Сході України.

«Обидві ситуації зберігаються», - сказав Зайберт.

Уряд Німеччини готовий приступити до обговорення включення Росії до складу «великої вісімки» лише у разі змін у врегулюванні ситуації в Україні.

Нагадаємо, Росія була виключена зі складу G8 в 2014 році з-за анексії Криму. Згодом проти РФ були введені санкції з боку Європейського союзу за підтримку бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що подібну заяву зробив французький дипломатичне джерело. За його словами повернення Росії до складу G8 можливий лише після відновлення миру на Донбасі.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії до складу G8. Таке рішення Трамп назвав доцільним.