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    У світі

    У Гонконзі затримали п’ятьох підлітків за підозрою у вбивстві під час протестів

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    <p>Затримані &ndash; підлітки 15-18 років</p> - У Гонконзі затримали п’ятьох підлітків за підозрою у вбивстві під час протестів

    Затримані – підлітки 15-18 років

    У 70-річного прибиральника влучили каменем під час зіткнень між гонконзькими протестувальниками і поліцією 13 листопада

    У Гонконзі затримали п'ятьох підлітків за підозрою в співучасті у справі вбивства 70-річного чоловіка під час протестів.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    «Після розслідування трьох юнаків і двох дівчат було заарештовано в Шеунг Шуй і Тай По за вбивство, участь у заворушеннях і завдання поранень оточуючим», - йдеться в заяві управління поліції.

    Підлітків 15-18 років було затримано в зв'язку зі справою про вбивство 70-річного прибиральника, в якого влучили каменем під час зіткнень між гонконзькими протестувальниками і поліцією 13 листопада.

    Поліція запропонувала нагороду в розмірі 102 тисяч доларів за інформацію про вбивцю чоловіка, проте за словами джерела видання, арешти було проведено на підставі власного розслідування поліції і не мали нічого спільного з наведеннями за потенційну винагороду.

    Як зазначає видання, відповідно до особливостей гонконзького законодавства, спільникам в убивстві можуть присудити таке ж покарання, як і самому вбивці.

    Нагадаємо, у Гонконзі 8 грудня пройшла наймасовіша за останні місяці акція протесту.

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