Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів



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Поліція затримала кілька людей під час заворушень, заявивши, що учасники акції кидали димові шашки

Сутички з поліцією почалися після того, як сотні учасників акції попрямували до консульства США, щоб висловити «вдячність» Штатам за підтримку демонстрантів

В Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону тисяч демонстрантів, що вийшли на антиурядову акцію протесту.

Про це повідомляє Reuters.

Сутички з поліцією почалися після того, як сотні учасників акції попрямували до консульства США, щоб висловити «вдячність» Штатам за підтримку демонстрантів і влаштували ходу на знак протесту проти застосування поліцією сльозогінний газу.

Також поліція затримала кілька людей під час заворушень, заявивши, що учасники акції кидали димові шашки.

Раніше на цьому тижні президент США Дональд Трамп підписав закон про підтримку прав людини та демократії в Гонконзі.

Нагадаємо, нещодавно поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти.

Також у мережі з’явилося відео підпалу поліцейської вантажівки демонстрантами, які протестують поруч з Політехнічним університетом у Гонконзі.

Як відомо, один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконзі.