Десятки тисяч протестуючих вийшли на новий мітинг у центрі Гонконгу



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Перед початком акції було заарештовано 11 осіб

Десятки тисяч протестувальників вийшли на санкціоновану демонстрацію на північному узбережжі Гонконгу у неділю.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Протестуючі вийшли на демонстрацію в елітному районі Козуей-Бей, де за традицією проходять антиурядові акції протесту вже майже півроку. Вони почали свій марш від парку Вікторія і мають намір пройти до Центрального району. Ця демонстрація є першою, починаючи з серпня, санкціонована адміністрацією. Очікується, що ближче до вечора до акції приєднається ще більше учасників», – йдеться у повідомленні.

Також у поліції заявили, що перед початком акції було заарештовано 11 осіб, у яких вилучили зброю, яку, як вважають правоохоронці, демонстранти могли використати під час протестів.

Як повідомлялося раніше, Китай запровадив санкції проти США через Гонконг.

Нагадаємо, поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів.