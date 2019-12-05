Поліція Гонконгу заявила, що розбереться з українськими громадянами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/serhii.filimonov

Слідчі зазначили, що поки не можуть поділитися подробицями справи

Поліція Гонконгу заявила, що розслідує справу про начебто втручання українських громадян у протести в Гонконзі. Про це повідомляє Global Times з посиланням на місцеві спецслужби.

Слідчі зазначили, що поки не можуть поділитися подробицями справи.

За даними видання, якщо поліція доведе провину вихідців з України, їм пред'являть звинувачення і заарештують.

3 грудня на мітингах у Гонконзі помітили колишніх членів Нацкорпусу «Азов» і «Правого сектора» (ПС).

Так, один з ветеранів антитерористичної операції (АТО) на сході України Сергій Філімонов виклав звіт про поїздку на своїй сторінці у Facebook, написавши, що Гонконг «зустрів як рідних».

Філімонов також додав, що «їздити на відпочинок потрібно так, щоб про це говорили на «Россия 1».

Українська організація Free Hong Kong Center («Центр вільного Гонконгу»), зі свого боку, в Facebook зазначила, що українці, які приїхали у Гонконг, більше ніяк не пов'язані з «Азовом».

У жовтні посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив про достовірні факти «українського сліду» в протестах у Гонконзі. За його словами, «українські елементи нібито їздять, щоб передавати свій досвід жителям Гонконгу».

Нагадаємо, у червні більше мільйона жителів Гонконгу вийшли на масові протести через плани уряду підписати угоду про екстрадицію з КНР, Тайванем і Макао. В результаті влада скасувала законопроект, але протести продовжилися - вони йдуть вже п'ятий місяць.

Гонконг з 1842 по 1997 рік був британською колонією. Зараз він входить до складу Китаю як спеціальний адміністративний район.