У Гонконзі пройшла наймасовіша за останні місяці акція протесту



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За оцінками організаторів протесту — Фронту за громадянські права людини (CHRF) — на вулиці вийшли близько 800 тисяч осіб

У Гонконзі в неділю, 8 грудня, сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти політики чинного уряду на чолі з Керрі Лам.

Про це повідомляє AFP.

За оцінками організаторів протесту — Фронту за громадянські права людини (CHRF) — на вулиці вийшли близько 800 тисяч осіб. У той же час правоохоронці назвали набагато менше число — 183 тис людей.

Попри суттєву розбіжність у даних обох сторін, акція стала наймасовішою за останні кілька місяців і першою з середини серпня, яку дозволила провести поліція.

Демонстранти зібралися в парку Вікторії в центрі Гонконгу, звідки попрямували маршем до ділового району.

Як повідомляє DW, активісти вимагали вільних виборів, незалежного розслідування випадків поліцейської жорстокості, звільнення затриманих на попередніх акціях активістів і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, яку звинувачують у надмірній близькості до влади КНР.