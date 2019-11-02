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    У світі

    У Гонконзі збудували 21-поверхову церкву-хмарочос

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    Хмарочос&nbsp;для Весланської методистської церкви у Гонконзі - У Гонконзі збудували 21-поверхову церкву-хмарочос
    Хмарочос для Весланської методистської церкви у Гонконзі
    Фото: Deezen

    Споруда зовні займає 800 квадратних метрів, але всередині має загальну площу в 11 тисяч квадратних метрів

    Архітектурна студія Rocco Design Architects у Гонконзі завершила будівництво 21-поверхового хмарочосу для Весланської методистської церкви.

    Про це повідомляє Deezen.

    Споруда зовні займає 800 квадратних метрів, але всередині має загальну площу в 11 тисяч квадратних метрів.

    Через те, що будівля займає невелику ділянку, храм, молитовні, громадський простір, приміщення для пасторів розмістили вертикально, а не горизонтально.

    Зверху розташована каплиця, з якої відкривається вид на гавань і гори, а в підвалі є додаткова кімната для богослужінь.

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    «Це не перший хмарочос, в якому розміщена церква, але перший, де богослужіння проводяться на першому та на останньому поверхах», —сказав засновник Rocco Design Architects Рокко Йім.

    До слова, на Закарпатті вщент згорів триповерховий будинок священника.

    церква будівництво релігія Гонконг
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