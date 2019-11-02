У Гонконзі збудували 21-поверхову церкву-хмарочос



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Хмарочос для Весланської методистської церкви у Гонконзі Фото: Deezen

Споруда зовні займає 800 квадратних метрів, але всередині має загальну площу в 11 тисяч квадратних метрів

Архітектурна студія Rocco Design Architects у Гонконзі завершила будівництво 21-поверхового хмарочосу для Весланської методистської церкви.

Про це повідомляє Deezen.

Споруда зовні займає 800 квадратних метрів, але всередині має загальну площу в 11 тисяч квадратних метрів.

Через те, що будівля займає невелику ділянку, храм, молитовні, громадський простір, приміщення для пасторів розмістили вертикально, а не горизонтально.

Зверху розташована каплиця, з якої відкривається вид на гавань і гори, а в підвалі є додаткова кімната для богослужінь.

«Це не перший хмарочос, в якому розміщена церква, але перший, де богослужіння проводяться на першому та на останньому поверхах», —сказав засновник Rocco Design Architects Рокко Йім.

До слова, на Закарпатті вщент згорів триповерховий будинок священника.