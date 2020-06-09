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    У світі

    У Греції зросла захворюваність на Covid-19

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    <p>У Греції зросла кількість хворих на Covid-19</p> - У Греції зросла захворюваність на Covid-19

    У Греції зросла кількість хворих на Covid-19

    В Греції за минулу добу виявили 52 нових випадки зараження коронавірусом

    У Греції медики заявили про зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляє Ekathimerini.

    «З четверга в Греції виявили 97 нових випадків зараження коронавірусом, із яких 52 – за останню добу. Це найбільший денний стрибок захворюваності на коронавірус в Греції з 23 квітня», – йдеться в повідомленні.

    У 30 з цих 97 випадків коронавірус діагностували в осіб, які прибули з-за кордону.

    Загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у Греції становить 3049. А число смертей з урахуванням двох нещодавніх нових летальних випадків досягло 182. Відтак влада Греції знову почала щодня повідомляти про кількість випадків коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше Україна та Греція домовилися про відновлення авіасполучення між державами з 1 липня. Польоти відновляться за умови стабільної епідеміологічної ситуації у Греції та Україні.

    Станом на ранок 9 червня у світі з початку епідемії Covid-19 виявили у 7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали. Про це свідчать дані Worldometers,

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – менше 400 випадків. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання.

    здоров'я медицина Греція коронавірус
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