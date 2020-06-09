У Греції зросла захворюваність на Covid-19
У Греції зросла кількість хворих на Covid-19
В Греції за минулу добу виявили 52 нових випадки зараження коронавірусом
У Греції медики заявили про зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляє Ekathimerini.
«З четверга в Греції виявили 97 нових випадків зараження коронавірусом, із яких 52 – за останню добу. Це найбільший денний стрибок захворюваності на коронавірус в Греції з 23 квітня», – йдеться в повідомленні.
У 30 з цих 97 випадків коронавірус діагностували в осіб, які прибули з-за кордону.
Загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у Греції становить 3049. А число смертей з урахуванням двох нещодавніх нових летальних випадків досягло 182. Відтак влада Греції знову почала щодня повідомляти про кількість випадків коронавірусу.
Нагадаємо, раніше Україна та Греція домовилися про відновлення авіасполучення між державами з 1 липня. Польоти відновляться за умови стабільної епідеміологічної ситуації у Греції та Україні.
Станом на ранок 9 червня у світі з початку епідемії Covid-19 виявили у 7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали. Про це свідчать дані Worldometers,
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Всього27856
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Хворіють14634
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Одужали12412
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Померли810
Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – менше 400 випадків. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання.