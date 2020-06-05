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    Греція відкриє кордони для українців вже у липні

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    Курорти Греції готуються до зустрічі туристів&nbsp; - Греція відкриє кордони для українців вже у липні
    Курорти Греції готуються до зустрічі туристів 

    Українці зможуть полетіти в Грецію вже з 1 липня

    Україна та Греція домовилися про відновлення авіасполучення між державами з 1 липня. Але польоти відновляться лише за однієї умови.

    Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

    Сьогодні під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його грецьким колегою Нікосом Дендіасом було обговорено відновлення сполучення між країнами.

    Сторони висловили готовність відкрити кордони з 1 липня, але за умови стабільної епідеміологічної ситуації у Греції та Україні.

    Зазначимо, останніми днями ситуація з коронавірусом в Україні почала загострюватися. Так, кількість нових хворих за середу досягла майже 590, а за минулу добу в країні зафіксували 553 випадки.

    Нагадаємо, раніше Греція планувала вже з 15 червня відкрити кордони для туристів з 29 країн, але України в цьому списку не було.

    Раніше стало відомо, що українці поки не зможуть подорожувати до країн Євросоюзу

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