Оперативні дані МОЗ. За добу – майже 400 нових хворих на Covid-19



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За минулу добу виявили 394 нових інфікованих

Минулої доби від коронавірусу в Україні померли 13 людей

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - менше 400 випадків. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання.

Такі дані наводить карта Центру громадянського здоров'я.

Отже, за минулу добу медики виявили 394 нових інфікованих в Україні.

Внаслідок хвороби загалом померли 810 людей, з них 13 - за останню добу. Зазначимо також, що напередодні було зафіксовано дев'ять смертей від Covid-19.

Також 12 412 людей вже одужали від коронавірусу в Україні, за останню добу - 217.

Відповідно до даних ЦГЗ, найбільше хворіють жінки (58%), а за віковою категорією люди, яким 50-69 років (37%).

Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область (3729) та місто Київ (3523).

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні було зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж станом на ранок неділі (485).

До слова, президент України Володимир Зеленський зізнався, що збирався захворіти коронавірусом, «щоб країна побачила, що це не страшно».

Також зазначимо, що ВООЗ визнала погіршення ситуації на глобальному рівні.