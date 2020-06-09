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    Коронавірус у Києві: нових випадків Covid-19 вдвічі менше ніж за попередню добу

    • Розсилка
    Коронавірус у Києві: нових випадків Covid-19 вдвічі менше ніж за попередню добу

    За добу від коронавірусу померли дві людини

    Станом на ранок 9 червня, у Києві підтверджено 3523 випадки Covid-19.

    Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 33 особи. За попередню добу збільшення складало 72 особи. З початку епідемії у Києві одужали 925 людей (за добу 37), померли 79 осіб (за добу 2).

    Як повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, серед нових хворих – один медик.

    Серед тих, у кого захворювання підтвердили за минулу добу:

    • 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв,
    • 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв,
    • хлопчик, якому 9 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

    «Одужали за минулу добу 37 киян. Усього коронавірус подолали 925 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Святошинському районі - 7. В Оболонському та Подільському - по 5 випадків», - зазначив Кличко.

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    У Київській області зафіксовано 1836 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 24 особи. За попередню добу збільшення складало 28 осіб. Загалом одужали 577 людей, померли – 37.

    Загалом в Україні підтверджено 27856 випадків Covid-19. Протягом 8 червня отримано 394 повідомлення про нові підтверджені випадки. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 8 червня, у Києві було підтверджено 3490 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 72 особи. 

    У Київській області було зафіксовано 1812 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 28 особи.

    Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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