У Греції вакцину від коронавірусу охоронятимуть антитерористичні підрозділи

Вакцини зберігатимуться у спеціальних приміщеннях, що відповідають усім вимогам щодо зберігання лікарських засобів

Греція розраховує отримати 300 тис. доз вакцини від Covid-19 у рамках першого траншу

Учора Греція отримала перші 9750 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer-BioΝTech.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Greek Reporter.

Вакцини зберігатимуться у спеціальних приміщеннях, що відповідають усім вимогам щодо зберігання лікарських засобів. Звідти їх розподілять по 450 центрах вакцинації.

Грецька поліція розробила спеціальний план зберігання вакцин за допомогою антитерористичних підрозділів та за участю понад чотирьох тисяч поліцейських.

За словами представника уряду Стеліоса Петсаса, Греція розраховує отримати 300 тис. доз вакцини від Covid-19 у рамках першого траншу. На початку в країні планують вакцинувати 150 тис. осіб.

У Греції за час епідемії діагностували 134852 випадки Covid-19, внаслідок пандемії загинули понад 4 тис. осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 1012167

Одужали 646772

Хворіють 347814

Померли 17581

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2888 осіб;

летальних випадків – 121;

одужало – 5145 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).

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