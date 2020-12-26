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    У світі

    Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС. Вакцинація починається 27 грудня

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    <p>Дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку та ефективність</p> - Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС. Вакцинація починається 27 грудня

    Дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку та ефективність

    «ЄС забезпечив достатню кількість вакцин для всього населення блоку» – Урсула фон дер Ляєн

    Вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня.

    Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному відеозверненні.

    «Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності та європейської історії успіху» – заявила вона.

    Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку та ефективність.

    За її словами, ЄС забезпечив достатню кількість вакцин для всього населення блоку, а також мешканців країн Європейської економічної зони.

    «Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя» – зазначила фон дер Ляєн.

    «Але доки цього не сталося нам потрібно зберігати пильність. Ми маємо захищати себе і своїх близьких від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії» – наголосила президентка Єврокомісії.

    Нагадаємо, Британія отримала першу партію вакцини від Covid-19.

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    Теги: ЄС вакцинація населення Урсула фон дер Ляєн
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