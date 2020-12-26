Оперативні дані: минулої доби в Україні виявлено 7709 нових хворих на коронавірус

За минулу добу одужало від коронавірусу 5145 осіб

В Україні за минулу добу, 25 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2888 осіб;

летальних випадків – 121;

одужало – 5145 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1019876 осіб;

одужало – 651917 осіб;

летальних випадків – 17702;

проведено ПЛР-тестувань – 5453446.

Як повідомлялося, 24 грудня в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 11035 людей. Це на 455 людей менше більше, ніж попередньої доби (11490). Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

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