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    Здоров'я

    Оперативні дані: минулої доби в Україні виявлено 7709 нових хворих на коронавірус

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    <p>За минулу добу від коронавірусу померла 121 особа</p> - Оперативні дані: минулої доби в Україні виявлено 7709 нових хворих на коронавірус

    За минулу добу від коронавірусу померла 121 особа

    За минулу добу одужало від коронавірусу 5145 осіб

    В Україні за минулу добу, 25 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2888 осіб;
    • летальних випадків – 121;
    • одужало – 5145 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1019876 осіб;
    • одужало – 651917 осіб;
    • летальних випадків – 17702;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5453446.
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    Як повідомлялося, 24 грудня в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 11035 людей. Це на 455 людей менше більше, ніж попередньої доби (11490). Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

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    Теги: Максим Степанов час коронавірус
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