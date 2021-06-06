У Грузії автомобіль з туристами впав з обриву

В результаті аварії один пацієнт отримав дуже важкі травми, його стан критичний

У Грузії автомобіль впав з обриву. В ньому перебували туристи з Москви, їх доставили в лікарню з травмами. Про це повідомляє видання Новини Грузія.

Відомо, що аварія з трьома російськими туристами сталася пізно ввечері на Гомборському перевалі. Кросовер з росіянами слідував по автомобільній дорозі, що зв'язує Тбілісі з містом Телаві.

Згідно інформації, що поширилася, водій не впорався з керуванням, і автомобіль звалився з обриву. Машина впала в яр, в результаті туристи отримали травми.

«З множинними травмами постраждалі були доставлені в Телавську лікарню», – йдеться в повідомленні.

У лікарні повідомили, що в результаті аварії один пацієнт отримав дуже важкі травми, його стан критичний. Медики припускають, що його доведеться транспортувати в профільну клініку Тбілісі.

Також відомо, що на місці події були мобілізовані поліцейські та рятувальні бригади. Поліція Грузії порушила кримінальну справу за фактом ДТП.

Нагадаємо, аварія сталася 23 травня. Внаслідок обриву каната звалилася кабіна, в якій перебували 15 осіб.

Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні, що ускладнило рятувальну операцію.

Канатна дорога, де сталася аварія, з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Монтероне. Підйом триває 20 хвилин.

Раніше повідомлялося про те, що у французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.

Читайте також: