Дорогий газ, холодне літо та «кавуновий» рекорд: ТОП-10 подій тижня

Найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98–7,99 грн за кубометр

Що буде із податками, тарифами, зарплатнею та погодою – такі теми хвилювали українців у перші дні літа. Що обговорювали, чим тішилися, а чим відверто обурювалися? Отож, десять найголовніших новин тижня від «Главкому».

Нові тарифи на газ в червні: хто з українців заплатить більше за всіх

Найвищу ціну на газ у червні встановила для клієнтів «Херсонська обласна газопостачальна компанія». Так, в разі споживання близько 50 кубів газу на місяць різниця в платіжках між постачальником із низьким і високим тарифами може становити близько 200 грн на місяць.

У «Херсонської обласної газопостачальної компанії» річний тариф становить 13,5 грн, а місячний у червні – 11,89 грн. Для прикладу, клієнти «Харківгаззбуту» можуть платити за все 7,99 грн за куб (річний тариф збігається з місячним).

Так, якщо в місяць на підігрів гарячої води і приготування їжі витрачається 50 кубометрів газу, то клієнти «Херсонської обласної газопостачальної компанії» заплатять 594 грн, а харківської компанії – всього 399,5 грн.

Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» із ціною 7,80 грн за кубометр, «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» із ціною 7,88 грн за кубометр, «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» із ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98–7,99 грн за кубометр.

Українців чекає новий «сюрприз»: уряд вирішив збільшити податки

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету. Документ стосується як підприємств, так громадян України. Законопроект №5600 розміщений на сайті парламенту.

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі.

Зарплати українців перерахують: в уряді назвали дати та нові суми

В Україні мінімальна зарплата за три роки збільшиться з 6 до 7,6 тис. грн. Наступного року підвищення становитиме всього 200 грн. Так, із грудня «мінімалка» 2021-го збільшиться до 6,5 тис. грн, а з жовтня 2022-го – всього до 6,7 тис. грн.

Про це йдеться в затвердженій бюджетній резолюції. «Мінімалка» буде рости за таким графіком:

з 01 грудня 2021 року – 6500 грн;

з 01 жовтня 2022 року – 6700 грн;

з 01 січня 2023 року – 7176 грн;

з 01 січня 2024 року – 7665 грн.

На 2022-й витрати на оплату роботи працівників бюджетної сфери розраховані з огляду на прогнозний розмір посадового окладу працівника і «мінімалки» на рівні 2021 року. Тобто відчутної надбавки очікувати не варто.

В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям

Восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні». Про це повідомляє «Укравтодор».

Будуть запроваджені нові дорожні знаки та таблички:

«Автозаправні/Електрозарядні станції»;

«Місце для зарядки електромобілів»;

«Платна дорога»;

«Кінець платної дороги».

Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Крім цього додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури. Чинні буде доповнено новими знаками та табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

Пенсіонерам нарахують доплату та підвищать мінімалку: хто і скільки отримає цього року

Пенсіонери віком від 75 до 80 років з 1 жовтня поточного року отримають доплату до пенсії у розмірі 400 грн, а мінімальна пенсія для них буде встановлена на рівні 2500 грн. А у липні проведуть індексацію ще для 1 млн пенсіонерів. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході години запитань до уряду в парламенті.

Також Лазебна повідомила, що з 1 грудня для пенсіонерів старше 65 років мінімальна пенсія становитиме 2600 грн.

Крім того, за словами міністра, з квітня вже були перераховані пенсії для 300 тис. працюючих пенсіонерів, а для сімей загиблих учасників бойових дій пенсії були підвищені майже вдвічі.

Із 1 липня також буде проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Лазебна повідомила про законопроект, у разі прийняття якого з 1 січня 2022 року для понад 30 тис.осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсія буде підвищена в середньому на 40%.

Ще жорсткіше: Євросоюз змінив правила перевезення готівки

Від 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу. Така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«У контексті зусиль ЄС з боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму, всі люди, які в’їжджають або виїжджають з території Євросоюзу, вже зобов’язані заповнювати готівкові декларації, якщо везуть готівку в сумі 10 000 євро або більше, також у інших валютах, у акціях або чеках», – йдеться у повідомленні.

Визначення поняття «готівка» у правилах буде розширено, включаючи деякі інші цінні предмети. Зазначається, від 3 червня це правило також поширюється на еквівалент суми у 10 000 євро:

у банкнотах або монетах, включаючи валюту, що виведена з обігу, але все ще може обмінюватися у фінансових інституціях або у Центральному банку;

умовні фінансові інструменти, такі як чеки, чеки на подорож, розписки та грошові замовлення;

золоті монети із вмістом золота принаймні 90%;

золоті злитки, самородки із вмістом золота принаймні 99,5%.

Синоптик розповіла, чи варто очікувати теплого літа

Літо 2021 року в Україні буде прохолодним, і справжньої спеки очікувати не варто. За словами синоптиків, температури +40 градусів очікувати не варто, але в окремі дні буде до 32 градусів тепла.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова стверджує, що календарне літо почнеться приблизно з 10 червня і закінчиться на 10 днів раніше календарного терміну.

За словами кліматолога, її команда змоделювала унікальну систему прогнозування погоди, яка немає аналогів в світі.

За цією моделлю вона дала наступний прогноз: червень цього року буде прохолодним і дощовим; липень теплим, але сухим і з двома періодами зниження температури; серпень буде нестійким, а кінець літа – холодним і з опадами.

Мартазінова вважає, що нормальна погода прийде тільки до 20-х чисел червня. При цьому в деякі дні очікуються рясні опади.

Ціна за одну ягоду майже 500 грн: українські кавуни б'ють рекорди

Сезон кавунів 2021 року розпочався з найвищих за останні 5 років цін. Так, наразі середня ціна на кавуни українського виробництва в супермаркетах 30 грн/кг.

Так, на прилавках у Мукачеві вже з’явилися цьогорічні баштанні. Ціна на ранні кавуни у Мукачеві – 27, 59 грн за кілограм. Невеликого розміру гарбузина важить близько 5 кг.

В супермаркетах Одеси стали продавати кавуни, але ціни на них поки зовсім не бюджетні. Так, гігантську ягоду вже можна купити в «АТБ» і «Копійці». Ціни на них стартують від 27 до 55 гривень за кілограм.

Таким чином, за ранній кавун доведеться віддати від 200 до 500 гривень в залежності від його ваги.

Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів

Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.

Він також додав, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи.

«Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде», – заявив Зеленський.

Депутати покривають Зеленського: Рада не підтримала санкції проти «Кварталу 95»

Верховна Рада України не підтримала голосування за запитом депутата Гео Лероса до президента України про введення санкцій проти «Кварталу 95».

«Дивіться як депутати покривають злочини Зеленського. Наприкінці 2020 року Зеленський отримав від ТОВ «Квартал 95» роялті на загальну суму 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні, що зафіксовано в його декларації», – заявив Лерос.

Нардеп підкреслив, що частина цієї виплати, складає продаж франшизи від серіалів виробництва «Кварталу 95» проданих російському каналу «СТС», на який РНБО України та особисто Зеленський в травні 2020 року наклав санкцій».

«Зеленський говорить одне, а робить інше. P.S. Так народжується диктатор і Україна перетворюється в лукашенківський аналог», – підкреслив народний обранець.

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