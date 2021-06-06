Щонайменше 11 людей загинули від підриву наземної міни в Північному Афганістані

Близько 1800 афганських мирних жителів були вбиті або поранені протягом перших трьох місяців 2021 року під час боїв між урядовими силами та бійцями «Талібану»

Загинули 11 осіб, включаючи трьох дітей

Щонайменше 11 мирних жителів, включаючи дітей, були вбиті, коли їх автомобіль підірвався на міні в північному Афганістані, заявили в неділю офіційні особи місцевого уряду, звинувативши повстанців Талібану в установці мін, повідомляє Reuters.

Хусамудім Шамс, губернатор північної провінції Бадгис, заявив, що 11 пасажирів, в тому числі троє дітей, які прямували в місто Кала-е-Нау, були вбиті в результаті вибуху в суботу.

Жодне бойове угрупування, включаючи «Талібан», не взяло на себе відповідальність за напад, який стався в суботу, за кілька годин до того, як високопоставлені лідери талібів та офіційні особи ООН зустрілися в Катарі для обговорення афганського мирного процесу, безпеки дипломатів та людей, працюючих на гуманітарні агентства в Афганістані.

Представник Талібану заявив у своїй заяві, що Шер Мохаммад Аббас Станекзай, заступник голови політичного офісу Талібану, «підтвердив тверду прихильність афганському мирному процесу на зустрічі» з офіційними особами ООН.

У той час як делегація талібів забезпечувала безпеку всіх співробітників відповідних агентств ООН та інших дипломатів, які базуються в Афганістані, афганські офіційні особи звинуватили талібів в безперервному насильстві проти урядових сил і цивільного населення в спробі захопити повний територіальний контроль над кількома провінціями.

Невеликі магнітні бомби, прикріплені під транспортними засобами, та інші напади в останні місяці в Афганістані призначалися для співробітників сил безпеки, суддів, урядовців, активістів громадянського суспільства та журналістів.

У квітні цього року Організація Об’єднаних Націй заявила, що майже 1800 афганських мирних жителів були вбиті або поранені в ході бойових дій між урядовими силами та повстанцями Талібану, попри зусилля з пошуку миру.