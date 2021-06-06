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    У Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху

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    В Лодзі з 15-го поверху обірвався ліфт, всередині було двоє українців - У Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху
    В Лодзі з 15-го поверху обірвався ліфт, всередині було двоє українців
    Фото з відкритих джерел

    Обох українців госпіталізовано, стан одного з них тяжкий

    У польському місті Лодзь унаслідок обриву ліфта двоє робітників з України впали з 15-го поверху, стан одного з них тяжкий. Про це повідомляє TVN24.

    Як уточнюють у поліції, надзвичайна подія сталася у п’ятницю о 13-й годині.

    Аварія сталася в одному з кварталів на вулиці Пьотрковська, 203.

    Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через технічну несправність ліфт упав з 15-го поверху. За словами правоохоронців, українських робітників від смерті врятувало те, що при падінні спрацював гальмівний механізм.

    Обох українців госпіталізовано, стан одного з них тяжкий.

    Прокуратура почала слідство. Причини та обставини аварії також вивчає державна інспекція праці.

    Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про кількість українців, які знайшли роботу в Польщі.

    Теги: прокуратура Польща українці аварія ліфт
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    У Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху