У Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху
Обох українців госпіталізовано, стан одного з них тяжкий
Як уточнюють у поліції, надзвичайна подія сталася у п’ятницю о 13-й годині.
Аварія сталася в одному з кварталів на вулиці Пьотрковська, 203.
Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через технічну несправність ліфт упав з 15-го поверху. За словами правоохоронців, українських робітників від смерті врятувало те, що при падінні спрацював гальмівний механізм.
Обох українців госпіталізовано, стан одного з них тяжкий.
Прокуратура почала слідство. Причини та обставини аварії також вивчає державна інспекція праці.
Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про кількість українців, які знайшли роботу в Польщі.