У Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху

В Лодзі з 15-го поверху обірвався ліфт, всередині було двоє українців

Обох українців госпіталізовано, стан одного з них тяжкий

У польському місті Лодзь унаслідок обриву ліфта двоє робітників з України впали з 15-го поверху, стан одного з них тяжкий. Про це повідомляє TVN24.

Як уточнюють у поліції, надзвичайна подія сталася у п’ятницю о 13-й годині.

Аварія сталася в одному з кварталів на вулиці Пьотрковська, 203.

Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через технічну несправність ліфт упав з 15-го поверху. За словами правоохоронців, українських робітників від смерті врятувало те, що при падінні спрацював гальмівний механізм.

Обох українців госпіталізовано, стан одного з них тяжкий.

Прокуратура почала слідство. Причини та обставини аварії також вивчає державна інспекція праці.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про кількість українців, які знайшли роботу в Польщі.