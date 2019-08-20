Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі телеканалу «Руставі 2», звільнили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна, якого довго обкладав матюками

Гендиректор телеканалу зазначив, що разом з Габунією звільнив ще кількох співробітників через «конфлікт інтересів»

Генеральний директор грузинського телеканалу «Руставі 2» Паата Салія повідомив, що звільнив журналіста і ведучого авторської програми «PS» Георгія Габунію, який у прямому ефірі обматюкав російського президента Путіна.

Про це пише Грузія Online.

Гендиректор телеканалу зазначив, що разом з Габунією звільнив ще кількох співробітників.

«Начальника інформаційної служби телекомпанії «Руставі 2» Нодара Меладзе та кількох співробітників звільнено з роботи», - сказав він.

Салія причиною звільнення провідних журналістів назвав «конфлікт інтересів».

Як повідомлялося, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі із присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста Габунії як «провокаційний акт» і «спробу дестабілізації». Гендиректор «Руставі 2» Ніка Гварамія вибачився перед глядачами й обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Габунія на два місяці був усунений від роботи, однак керівництво телеканалу «Руставі 2» заявило, що його не звільнятиме.