У Грузії почався протестний автопробіг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії

Автоколона стартувала з площі Першої Республіки в центрі Тбілісі в бік будівлі Міністерства внутрішніх справ на околиці міста

У столиці Грузії Тбілісі стартував протестний автомобільний пробіг з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Як повідомляється, автоколона стартувала з площі Першої Республіки в центрі Тбілісі в бік будівлі Міністерства внутрішніх справ на околиці міста.

Про проведення протестного автопробігу було заявлено напередодні організаторами перед будівлею МВС.

«До нас можуть приєднатися всі бажаючі. Якщо ви будете на вулиці, зупиніть машину і посигнальте. Покажемо їм, скільки нас в масштабах всієї Грузії», - заявив один з організаторів акції.

Також сьогодні ввечері в Тбілісі протестувальники знову зберуться біля будівлі парламенту.

Відзначимо, в Грузії учасники акції протестів вимагають проведення парламентських виборів за пропорційною системою і звільнення людей, затриманих під час акції 20 червня. Також люди вимагають покарати співробітників поліції, які застосовували силу на недавніх мітингах. У заворушеннях 20-21 червня постраждали 240 осіб, у тому числі, 80 правоохоронців.

Демонстранти планують проводити мітинги до тих пір, поки всі їх вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, на тлі протестів у влади Грузії погодилися на те, щоб парламентські вибори 2020 року пройшли за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі.

Крім того, в лікарнях Тбілісі залишаються майже 30 постраждалих. Стан здоров'я більшості постраждалих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, в основному задовільний.

До слова, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що росіянам в Грузії загрожує «зовсім не гіпотетична» небезпека.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.