Протести у Грузії: правляча партія частково виконала одну вимогу мітингувальників



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Учасники протестів вимагають також провести достроково вибори

Партія «Грузинська мрія» погодилася на проведення парламентських виборів в країні за пропорційною системою

Правляча партія «Грузинська мрія» погодилася на проведення парламентських виборів в країні за пропорційною системою, замість мажоритарної системи. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що таким чином одна вимога протестувальників частково виконана.

«Учасники протестів вимагають також провести вибори достроково. Окрім того, серед вимог — відставка глави МВС», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

У Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

До слова, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як відомо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.