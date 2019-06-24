Пєсков заявив, що росіянам в Грузії загрожує «зовсім не гіпотетична» небезпека



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Протести в Грузії

«Ви знаєте, що безпосередньо з агресивною поведінкою ультрас зіткнулися наші журналісти», - сказав Пєсков

У Грузії росіянам загрожує справжня фізична небезпека, а не гіпотетична.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, що безпосередньо з агресивною поведінкою ультрас зіткнулися наші журналісти. Ви знаєте, що безпосередньо з агресивним ставленням до себе зіткнулися наші парламентарі», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є в Кремлі інформація про те, що в Грузії піддалися небезпеці або постраждали російські громадяни, пише Интерфакс.

На його думку, названих прикладів «цілком достатньо, щоб зрозуміти, що, в цілому, небезпека може бути, і, звичайно, на тлі цього ризику були введені вимушені рестрикції».

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи є небезпека для росіян скоріше гіпотетичною, Пєсков відповів: «Яка ж гіпотетична? Ви запитайте у журналістів ВГТРК, наскільки вона гіпотетична, по зубам отримати. Вона зовсім не гіпотетична. Вона - фізична».

Як відомо, 22 червня МЗС РФ зажадав від грузинської влади забезпечити безпеку російських журналістів в Грузії в зв'язку зі спробою нападу в Тбілісі на знімальну групу телеканалу «Росія 24» (ВГТРК).

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

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