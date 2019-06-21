Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію



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Російським туроператорам рекомендують утриматися від туристичних поїздок до Грузії

Президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Відповідний указ Путіна опублікований на сайті Кремля.

Документ називається «Указ щодо окремих заходів із забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян».

У ньому зазначається, що органи влади в РФ, юридичні особи, організації і фізичні особи, що перебувають під юрисдикцією Росії, «повинні виходити з того», що з 8 липня «тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян з території РФ на територію Грузії».

Також російським туроператорам на час дії заборони рекомендують утриматися від реалізації «туристичного продукту», що передбачає перевезення з Росії у Грузію.

Уряду РФ Путін доручив вжити заходів щодо забезпечення повернення росіян з Грузії, а російському МЗС — забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ у Грузії.

Указ набуває чинності з дня його підписання президентом.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.