У Грузії стався землетрус

Осередок землетрусу залягав на глибині в 9 кілометрів

Повідомлень про пошкодження або постраждалих в результаті стихійного лиха не надходило

У регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бала. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За інформацією Національного центру сейсмічного моніторингу, підземні поштовхи були зафіксовані напередодні о 21:09 за місцевим часом.

Осередок землетрусу залягав на глибині в 9 кілометрів.

Повідомлень про пошкодження або постраждалих в результаті стихійного лиха не надходило.

Нагадаємо, у липні Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9.

До слова, наприкінці липня потужний землетрус сколихнув Аляску. Було оголошено загрозу цунамі.

Раніше у липні на Прикарпатті зафіксували землетрус. Тоді землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області.

До слова, на початку червня цього було зафіксовано відразу два землетруси на Прикарпатті. Перший силою 2,1 бала стався за 4 км на захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

Другі підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала зафіксували за 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.