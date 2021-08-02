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    У Грузії стався землетрус

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    Осередок землетрусу залягав на глибині в 9 кілометрів - У Грузії стався землетрус
    Осередок землетрусу залягав на глибині в 9 кілометрів
    Фото з відкритих джерел

    Повідомлень про пошкодження або постраждалих в результаті стихійного лиха не надходило

    У регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бала. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

    За інформацією Національного центру сейсмічного моніторингу, підземні поштовхи були зафіксовані напередодні о 21:09 за місцевим часом.

    Осередок землетрусу залягав на глибині в 9 кілометрів.

    Повідомлень про пошкодження або постраждалих в результаті стихійного лиха не надходило.

    Нагадаємо, у липні Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9.

    До слова, наприкінці липня потужний землетрус сколихнув Аляску. Було оголошено загрозу цунамі.

    Раніше у липні на Прикарпатті зафіксували землетрус. Тоді землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області.

    До слова, на початку червня цього було зафіксовано відразу два землетруси на Прикарпатті. Перший силою 2,1 бала стався за 4 км на захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

    Другі підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала зафіксували за 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

    Теги: стихійні лиха атмосферне явище Грузія землетрус
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    У Грузії стався землетрус