  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Потужний землетрус сколихнув Аляску. Оголошено загрозу цунамі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;Магнітуда землетрусу склала 8,2 - Потужний землетрус сколихнув Аляску. Оголошено загрозу цунамі
     Магнітуда землетрусу склала 8,2
    Фото: Геологічна служба США

    Цунамі можуть накрити частину узбережжя протягом наступних трьох годин

    Американські сейсмологи зафіксували землетрус на території штату Аляска. Геологічна служба та Національний центр попередження про цунамі США повідомляють про магнітуду 8,2.

    Пізніше біля узбережжя Аляски був зафіксований афтершок магнітудою 6,2. Геологічна служба США зазначає, що його епіцентр розташовувався на північний захід від невеликого населеного пункту Чігнік. Осередок залягав на глибині 42,2 км.

    На Алясці стався землетрус
    На Алясці стався землетрус

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 801,6 км на північний схід від Анкоріджа з населенням близько 298 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км. Повідомлення про руйнування і постраждалих не надходили.

    Як повідомляється, цунамі можуть накрити частину узбережжя протягом наступних трьох годин.

    Раніше у липні на Прикарпатті зафіксували землетрус. Тоді землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області.

    До слова, на початку червня цього було зафіксовано відразу два землетруси на Прикарпатті. Перший силою 2,1 бала стався за 4 км на захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

    Другі підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала зафіксували за 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

    Теги: США стихійні лиха надзвичайні ситуації землетрус цунамі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Потужний землетрус сколихнув Аляску. Оголошено загрозу цунамі