Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі
Порошенко представить власне бачення протидії сучасним викликам і загрозам та зміцнення засад демократичного світоустрою
Про це повідомляє пресслужба політсили.
Під час заходу, який традиційно збере коло впливових міжнародних діячів та експертів з проблематики світової безпеки, Петро Порошенко представить власне бачення протидії сучасним викликам і загрозам та зміцнення засад демократичного світоустрою.
Як повідомляє пресслужба, важливу увагу буде надано триваючій протидії російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них, зокрема, прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії.