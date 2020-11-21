Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі

Порошенко представить власне бачення протидії сучасним викликам і загрозам та зміцнення засад демократичного світоустрою

Лідер політичної партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко візьме участь у щорічному Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі, який відбудеться 20-22 листопада.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

Під час заходу, який традиційно збере коло впливових міжнародних діячів та експертів з проблематики світової безпеки, Петро Порошенко представить власне бачення протидії сучасним викликам і загрозам та зміцнення засад демократичного світоустрою.

Як повідомляє пресслужба, важливу увагу буде надано триваючій протидії російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них, зокрема, прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії.