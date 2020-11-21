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    У світі

    Трамп «прогулює» віртуальне засідання G20, граючи в гольф

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    Дональд Трамп прибув на своє поле для гольфу в Вірджинії - Трамп «прогулює» віртуальне засідання G20, граючи в гольф
    Дональд Трамп прибув на своє поле для гольфу в Вірджинії
    Фото: АР

    Під час засідання виступлять лідери Німеччини, Франції, Південної Кореї і Аргентини

    Президент США Дональд Трамп пропускає віртуальне засідання G20, присвячене готовності до пандемії. Президент грає в гольф в Національному гольф-клубі Trump в Стерлінгу, штат Вірджинія.

    Про це повідомляє CNN.

    Віртуальне засідання має відбутися як раз в той час, коли президент зайнятий грою.

    «Не схоже, що президент Трамп візьме участь в паралельному заході віртуального саміту G20, присвяченій забезпеченню готовності до пандемії», – повідомляють в CNN.

    На заході виступлять лідери Німеччини, Франції, Південної Кореї і Аргентини.

    У повідомленні Саудівської Аравії йдеться, що мета заходу – «сприяти міжнародному співробітництву і знайти рішення, які захищають життя і засоби для існування людей».

    Трамп в цей час прибув на своє поле для гольфу в Вірджинії і не значиться в списку виступаючих на заході.

    Раніше повідомлялося, що Трамп братиме участь в саміті G20.

    Теги: США Дональд Трамп президент гольф коронавірус
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