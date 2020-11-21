Трамп «прогулює» віртуальне засідання G20, граючи в гольф
Під час засідання виступлять лідери Німеччини, Франції, Південної Кореї і Аргентини
Президент США Дональд Трамп пропускає віртуальне засідання G20, присвячене готовності до пандемії. Президент грає в гольф в Національному гольф-клубі Trump в Стерлінгу, штат Вірджинія.
Про це повідомляє CNN.
Віртуальне засідання має відбутися як раз в той час, коли президент зайнятий грою.
«Не схоже, що президент Трамп візьме участь в паралельному заході віртуального саміту G20, присвяченій забезпеченню готовності до пандемії», – повідомляють в CNN.
На заході виступлять лідери Німеччини, Франції, Південної Кореї і Аргентини.
У повідомленні Саудівської Аравії йдеться, що мета заходу – «сприяти міжнародному співробітництву і знайти рішення, які захищають життя і засоби для існування людей».
Трамп в цей час прибув на своє поле для гольфу в Вірджинії і не значиться в списку виступаючих на заході.
Раніше повідомлялося, що Трамп братиме участь в саміті G20.