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    Політика

    Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, якого затримали на хабарі

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    Сергій Журман був призначений на посаду в липні 2020 року - Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, якого затримали на хабарі
    Сергій Журман був призначений на посаду в липні 2020 року

    За даними СБУ, Журман просив 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів

    Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації. На початку листопада його затримали на хабарі.

    Відповідне розпорядження опубліковано на сайті президента.

    «Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться в документі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Журмана затримали на отриманні хабара.

    За даними Служби безпеки України, він просив 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів і дозвіл на розробку детального плану території.

    Журман був призначений на посаду в липні 2020 року.

    До слова, стало відомо, скільки в жовтні заробили голови облдержадміністрацій. Найбільше у жовтні заробив голова Луганської ОДА - понад 101 тис. грн, а найменше - керівник Рівненської ОДА - 3 284 грн

    Микола Стадник, якого президент днями звільнив з Миколаївської облдержадміністрації, заробив 13 тис. 368 грн.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 листопада, погодив призначення головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія замість Дмитра Габінета.

    Також уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

    Як повідомлялося, 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

    За словами Дениса Шмигаля, вони показували «неякісну та неефективну роботу». На перші три посади уряд узгодив кандидатури, хто керуватиме Івано-Франківською областю – ще невідомо. «Слово і діло» пропонує подивитися, які зарплати в жовтні були у голів ОДА.

    Теги: СБУ відставка Володимир Зеленський Чернігів президент
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