Реабілітація ветеранів за допомогою тварин: заступниця голови КМДА показала милі фото
Після спілкування з чотирилапими військовослужбовці легше ідуть на контакт і більше відкриваються психологам
У Києві українські військові проходять реабілітацію за допомогою каністерапії. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
«Посттравматичний стресовий розлад, депресія, суїцидальні настрої – це те, із чим працюють чотирилапі реабілітологи та фахівці Київський міський Центр реабілітації «Аскольд» в одному зі столичних медзакладів», – повідомила Хонда.
Як зазначила заступниця голови КМДА, каністерапія є важливою складовою у процесі комплексної реабілітації наших захисників та захисниць.
«Песики одразу «задають тон» зустрічі. Після спілкування з чотирилапими військовослужбовці легше ідуть на контакт і більше відкриваються психологам», – додала Хонда.
Зі слів військових, під час занять вони відчувають радість, спокій, моральне полегшення. У них зникає тривога, апатія та спустошення.
Зокрема, усі заняття проводять професійні кінологи зі спеціально відібраними та навченими собаками.
Нагадаємо, у Києві активно розвивається пілотний проєкт з соціальної та психологічної реабілітації українських захисників та захисниць.
До слова, Київ активно працює над тим, щоб у кожному районі столиці був сучасний центр реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю.
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