Київ підписав меморандум з Червоним Хрестом про допомогу військовим – Кличко

Віталій Кличко: «Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України»

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів

Міська влада Києва та товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю з питань допомоги військовим і цивільним, які постраждали від війни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України. Він, насамперед, передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, з якою вдерлася Росія», – повідомив Кличко.

За його словами, зокрема, йдеться про придбання сучасного реабілітаційного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює місто. В частині його приміщень триває ремонт, а в частині вже лікуються та проходять реабілітацію наші захисники, зазначив Кличко.

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В Меморандумі закріплені й інші напрямки співпраці. «Також заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними. Меморандумом передбачені й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів», – наголосив мер Києва.

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів, підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів збільшити фінансування, яке виділяє столиця на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році.