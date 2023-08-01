Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ підписав меморандум з Червоним Хрестом про допомогу військовим – Кличко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ підписав меморандум з Червоним Хрестом про допомогу військовим – Кличко
Віталій Кличко: «Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України»
фото: Віталій Кличко/Телеграм

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів

Міська влада Києва та товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю з питань допомоги військовим і цивільним, які постраждали від війни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України. Він, насамперед, передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, з якою вдерлася Росія», – повідомив Кличко.

За його словами, зокрема, йдеться про придбання сучасного реабілітаційного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює місто. В частині його приміщень триває ремонт, а в частині вже лікуються та проходять реабілітацію наші захисники, зазначив Кличко.

Київ підписав меморандум з Червоним Хрестом про допомогу військовим – Кличко фото 1

В Меморандумі закріплені й інші напрямки співпраці. «Також заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними. Меморандумом передбачені й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів», – наголосив мер Києва.

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів, підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів збільшити фінансування, яке виділяє столиця на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році. 

Теги: росія Віталій Кличко Меморандум ремонт фінансування навчання місто влада столиця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти продовжують ракетний терор
Про вірогідність чергового обстрілу Одеси
27 липня, 13:09
На думку ексміністра МЗС, головне завдання Лаврова – «сподобатися одній людині у Кремлі»
Ексглава МЗС Грищенко розповів про «фішку» російської дипломатії
2 липня, 13:06
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника
Тривають важкі бої: Генштаб назвав «гарячі» напрямки фронту
2 липня, 19:15
Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії
Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії
20 липня, 17:10
США заявили, що працюють над тим, аби врятувати зернову угоду
США розраховують на відновлення зернової угоди
21 липня, 22:05
Ієрарх УПЦ МП перебуває під цілодобовим домашнім арештом з квітня 2023 року
СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу. Нові деталі гучної справи
7 липня, 18:21
У ПАР розповіли подробиці майбутнього заходу БРІКС
Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС
10 липня, 11:52
Для повної реалізації планів буде потрібно кілька років, хоча члени НАТО підкреслюють, що за необхідності Альянс може негайно вступити в бій
Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії
10 липня, 21:20
Кадиров відправив своїх бойовиків на війну в Україну
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
14 липня, 07:14

Новини

Київ підписав меморандум з Червоним Хрестом про допомогу військовим – Кличко
Київ підписав меморандум з Червоним Хрестом про допомогу військовим – Кличко
Розбещував дитину: Поліція Київщини повідомила про підозру баскетбольному тренеру
Розбещував дитину: Поліція Київщини повідомила про підозру баскетбольному тренеру
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж герба СРСР завершено (відео)
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж герба СРСР завершено (відео)
Росія заговорила про ракетний удар по монументу «Батьківщина-мати» у Києві
Росія заговорила про ракетний удар по монументу «Батьківщина-мати» у Києві
Заступник Єрмака Кулеба виділяв кошти на відбудову Київщини наближеним компаніям – Bihus
Заступник Єрмака Кулеба виділяв кошти на відбудову Київщини наближеним компаніям – Bihus
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж радянського герба (фото)
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж радянського герба (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
40K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
28K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
26K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
20K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
14K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту