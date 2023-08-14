Створював меми, хоч був прикутий до ліжка: історія хлопця, який помер на омріяному фестивалі

«Максалат» мав важку форму інвалідності й практично не виїздив зі свого містечка на Полтавщині

Автор тисяч мемів Максим «Максалат» загинув через зупинку серця. Хлопець зміг з нуля створити Telegram-канал, за допомогою якого зібрав 1,5 млн для Збройних сил.

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«У неділю засновник телеграм-каналу «Державне Бюро Мемів» Максим «Максалат» помер. Він мав важку форму інвалідності й практично не виїздив зі свого містечка на Полтавщині. Та на ці вихідні Максиму вдалося поїхати у Київ на фестиваль, про який він давно мріяв. На концерті він сидів на візочку, подалі від людей – і просто там у нього зупинилося серце», – повідомив паблік «Державне Бюро Мемів».

Максим був сильним та працьовитим хлопцем фото: «Новинач»

З початком широкомасштабного вторгнення Максим створив «Державне Бюро Мемів», за допомогою якого зібрав понад 1,5 млн грн на допомогу ЗСУ. Також «Максалат» протягом останніх місяців працював пікчером (художник, який створює меми) на Telegram-каналі «Новинач». Попри те, що він був прикутий до ліжка та інвалідного візка, навіть сидіти самостійно не міг, – чоловік фактично одним пальцем створював меми, писав тексти.

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«24 лютого я був шокований від масштабів бомбардування, це був емоційний шок. Можна сказати, що моє 24 лютого розтягнулося на два тижні, ніби випав з життя… Цей стан шоку, коли в країні повним ходом війна, а тобі потрібно їсти… У мене був кількарічний досвід створення мемів, і я думав, чим я можу допомогти країні. Тоді лунали заклики від влади виходити на роботу, тримати економічний фронт… казали, щоб люди робили те, що вони вміють найкраще. Так вийшло, що найкраще, що я міг робити у той момент – меми», – розповідав свого часу Максим в інтервʼю «Новиначу».

Для набору тексту «Максалат» використовував екранну клавіатуру фото: «Новинач»

«За життя я пережив багато труднощів та травм, я мав різні фізичні можливості, але зараз їх майже немає. Мені дуже складно та боляче сидіти, я не можу самостійно їсти та повноцінно взаємодіяти з комп'ютером. Більшу частину часу я лежу у ліжку і керую ноутбуком пальцем через тачпад», – зауважував Максим.