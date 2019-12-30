У Хорватії відкрився музей похмілля, де роздають «п'яні окуляри»



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Відвідувачам пропонують спробувати ракію, місцевий бренді і пограти в дартс зі спеціальними окулярами на носі, що створюють ефект сп'яніння

Засновники музею зазначають, що створили музей для того, щоб показати до чого може довести пиятика

У Хорватії в Загребі відкрили перший музей, присвячений похміллю, де зберігаються історії похмілля і предмети, що нагадують про п'яні вечірки, пише CNN.

Поки в музеї зібрали сувеніри, пов'язані з 25 історіями новорічного похмілля. Однак організатори запевнили, що незабаром покажуть, наскільки алкоголь може бути небезпечний не тільки на новорічні свята.

Відвідувачам пропонують спробувати ракію, місцевий бренді і пограти в дартс зі спеціальними окулярами на носі, що створюють ефект сп'яніння.

«Музей розповідає про деякі ночі між моментом, коли ви виходите з клубу, і моментом, коли прокидаєтеся», - пояснив один із засновників музею 24-річний Ріно Дубоковіч.

Серед експонатів музею є дивні речі, з якими прокидалися люди після вечірок.

Відкрити музей Дубоковіча і його подругу Роберту Мікеліч спонукала історія одного з їхніх друзів, який прокинувся після вечірки з велосипедною педаллю в кишені, не знаючи, як вона туди потрапила. Дубоковіч і Мікеліч зібрали в музей історії похмілля своїх друзів.

Засновники музею зазначають, що музей створили не для пропаганди алкоголю, а навпаки, щоб показати до чого може довести пиятика.