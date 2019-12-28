Поради медиків: як безпечно відсвяткувати Новий рік



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Одеські медики нагадують про заходи пожежної безпеки та профілактики харчових отруєнь

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради нагадує про правила пожежної безпеки.

Під час організації та проведення святкових заходів у приміщеннях категорично забороняється:

користуватися свічками, відкритим або бенгальським вогнем;

пускати в хід будь піротехнічні вироби;

включати в програму виступи з використанням вогневих ефектів або куріння.

Встановлювати ялинку слід на надійну і міцну підставку так, щоб вона не заважала екстреній вільній евакуації людей з приміщення. Для ілюмінації дозволено використовувати гірлянди тільки заводського виготовлення, з послідовним увімкненням лампочок напругою 12В, заздалегідь перевіривши їх справність і надійність штепсельних з'єднань.

При виявленні несправності в ілюмінації - нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння - вона повинна бути відразу відключена.

Прикраси для ялинки і святкові костюми з використанням паперу, вати, синтетики, еластика та інших легкозаймистих матеріалів можуть бути дуже небезпечні при контакті з вогнем. Також сприяє розвитку пожежі ялинкова хвоя, яка швидко висихає. Для того, щоб свято пройшло безпечно, слід виключити можливість потрапляння вогню, джерелом якого можуть стати бенгальські вогні, хлопавка або свічка, не кажучи вже про петарди, феєрверки і ракети.

Хлопавка - одна з улюблених новорічних забав. Проте хлопавку не можна спрямовувати в обличчя або освітлювальні прилади, застосовувати її поблизу полум'я свічок або розпечених спіралей. Дітям можна використовувати хлопавки тільки в присутності дорослих.

Бенгальські вогні рекомендується використовувати тільки у великих вентильованих приміщеннях або на вулиці. Від використання петард та феєрверків медики рекомендують утриматися, оскільки неможливо гарантувати їх якість навіть при правильному використанні. Особливо не рекомендується купувати піротехніку в місцях стихійної торгівлі у випадкових продавців.

При підготовці до святкування Нового року не забувайте про правила гігієни і профілактики харчових отруєнь:

готуйте їжу в такій кількості, щоб вжити її протягом одного-двох днів;

дотримуйтеся особистої гігієни: завжди мийте руки після контакту із сирими продуктами, перед початком приготування їжі і сервіруванням столу;

сирі продукти і готову їжу обробляйте окремо; оберігайте від забруднення харчові продукти, особливо вже піддані тепловій обробці - у них швидше розмножуються мікроби;

швидкопсувні продукти (м'ясо, риба, напівфабрикати, молочні продукти) до їх вживання або приготування необхідно зберігати в холодильнику при температурі не вище +6 С, дотримуючись термінів зберігання;

всі овочі, зелень і фрукти, включаючи цитрусові, перед вживанням обов'язково ретельно мийте проточною водою;

не вживайте консерви з «роздутих» або прострочених банок.

Якщо у вас є хронічні захворювання (гастрит, холецистит та ін.) - дотримуйтесь обмежень у їжі та напоях і дотримуйтеся рекомендованої лікарем дієти. Уникайте гострої і жирної їжі, а також будьте обережні при вживанні кислих фруктів (апельсини, мандарини, ківі). Намагайтеся вживати більше салатів і страв з дієтичних сортів м'яса - курки або кролика, а також нежирних сортів риби. Добре, якщо на святковому столі буде свіжа зелень, яка поліпшить процес травлення.

Не зловживайте алкоголем, щоб не викликати підвищення артеріального тиску, інших неприємностей зі здоров'ям і небезпечних для життя ситуацій.