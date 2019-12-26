Гра на барабанах змінює мозок людини - дослідження



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Вчені з’ясували, що через потовщені волокна між півкулями мозку барабанщиків, обмін інформацією відбувається швидше

Навички гри на барабанах зумовлюють потовщення волокон між півкулями мозку і розвиток моторної кори, яка відповідає за координацію рухів, - вчені

Мозок досвідчених барабанщиків відрізняється будовою і функціонуванням від мозку інших людей.

Про це йдеться в науковій роботі німецьких вчених з університетської клініки в Бохумі, що опублікували в журналі Brain and Behavior.

Результати досліджень показали, що навички гри на барабанах зумовлюють потовщення волокон між півкулями мозку і розвиток моторної кори, яка відповідає за координацію рухів.

Вчені аналізували мозок 20 професійних барабанщиків за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). В середньому вони грають 17 років і не менше 10 годин на тиждень. Контрольна група складалась з 24 людей, які не володіють музичними інструментами.

Так, вчені з’ясували, що через потовщені волокна між півкулями мозку барабанщиків, обмін інформацією відбувається швидше. Завдяки цьому вони можуть ефективніше виконувати кілька дій одночасно.

Раніше вчені встановили, що розвиток хвороби мозку — деменції — може бути пов'язаний з невмінням людини читати чи писати.