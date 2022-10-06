У Таїланді експоліцейський увірвався в дитсадок та застрелив 34 людини

Згодом стало відомо, що стрілок покінчив із собою

На північном сході Таїланду чоловік увірвався в дитячий садок та застрелив 22 дитини. Всього внаслідок обстрілу загинули 34 людини. Про це передає Reuters.

Серед жертв нападу були як діти, так і дорослі. Нападник, що вчинив стрілянину, був колишнім офіцером поліції. Його було оголошено у розшук.

Згодом стало відомо, що стрілок покінчив із собою.

Зазначається, що це наймасовіша стрілянина в країні з 2020 року, відколи солдат збройних сил Таїланду у чотирьох різних місцях убив 29 і поранив 57 людей.

Нагадаємо, 3 жовтня у Чернівцях поблизу місцевої школи сталася стрілянина. Підозрюваний у розбещуванні неповнолітніх раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. 22-річна поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.