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    У Іспанії літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про замінування

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    У Іспанії літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про замінування - У Іспанії літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про замінування
    У Іспанії літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про замінування
    фото: Reuters

    На борту літака перебували 105 пасажирів та шість членів екіпажу.

    Пасажирський літак, який виконував внутрішній переліт в Іспанії, здійснив аварійну посадку через можливе мінування. Про це пише Reuters.

    «Літак, що рухався за регулярним маршрутом між Більбао та північно-західним містом Ла-Корунья, був змушений здійснити аварійну посадку, отримавши попередження про вибуховий пристрій на борту», – йдеться у матеріалі.

    Згодом було отримано підтвердження, що інформація про замінування була помилковою.

    На борту літака перебували 105 пасажирів та шість членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав унаслідок інциденту.

    Для проведення розслідування літак було переміщено зі злітної смуги, однак аеропорт Ла-Коруньї продовжив роботу, попри значну кількість правоохоронців.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).

    Теги: літак аеропорт замінування
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    У Іспанії літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про замінування