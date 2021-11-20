У Іспанії літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про замінування

На борту літака перебували 105 пасажирів та шість членів екіпажу.

Пасажирський літак, який виконував внутрішній переліт в Іспанії, здійснив аварійну посадку через можливе мінування. Про це пише Reuters.

«Літак, що рухався за регулярним маршрутом між Більбао та північно-західним містом Ла-Корунья, був змушений здійснити аварійну посадку, отримавши попередження про вибуховий пристрій на борту», – йдеться у матеріалі.

Згодом було отримано підтвердження, що інформація про замінування була помилковою.

На борту літака перебували 105 пасажирів та шість членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав унаслідок інциденту.

Для проведення розслідування літак було переміщено зі злітної смуги, однак аеропорт Ла-Коруньї продовжив роботу, попри значну кількість правоохоронців.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).