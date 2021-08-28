Літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео)

Повітряне судно вдарилося об розділову перегородку на автомагістралі, зачепивши при цьому кілька машин

У Сан-Дієго, США, одномоторний літак здійснив аварійну посадку посеред завантаженої траси і протаранив автомобіль. Момент приземлення потрапив на відео, його опублікував New York Post.

На кадрах з відеореєстратора видно, як повітряне судно вдарилося об розділову перегородку на автомагістралі, зачепивши при цьому кілька машин.

Найсильніше постраждав автомобіль подружньої пари з Техасу, яка приїхала до Каліфорнії відсвяткувати восьму річницю весілля. Коли мандрівники їхали по дорозі, вони відчули різкий удар по даху, після чого в машині розбилися всі вікна.

«Ми були до смерті налякані. Всі задні крісла були в паливі, мій одяг промок. Це явно та сама історія з річниці, яку ми розповімо нашим сім'ям», - прокоментувала те, що трапилося жінка.

«Літак на автостраді - подія досить рідкісне, але все одно пораджу бути напоготові і поглядати іноді вгору», - попередив водіїв представник Каліфорнійського дорожнього патруля Сальвадор Кастро (Salvador Castro).