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    Літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео)

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    Літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео)

    Повітряне судно вдарилося об розділову перегородку на автомагістралі, зачепивши при цьому кілька машин

    У Сан-Дієго, США, одномоторний літак здійснив аварійну посадку посеред завантаженої траси і протаранив автомобіль. Момент приземлення потрапив на відео, його опублікував New York Post.

    На кадрах з відеореєстратора видно, як повітряне судно вдарилося об розділову перегородку на автомагістралі, зачепивши при цьому кілька машин.

    Найсильніше постраждав автомобіль подружньої пари з Техасу, яка приїхала до Каліфорнії відсвяткувати восьму річницю весілля. Коли мандрівники їхали по дорозі, вони відчули різкий удар по даху, після чого в машині розбилися всі вікна.

    «Ми були до смерті налякані. Всі задні крісла були в паливі, мій одяг промок. Це явно та сама історія з річниці, яку ми розповімо нашим сім'ям», - прокоментувала те, що трапилося жінка.

    «Літак на автостраді - подія досить рідкісне, але все одно пораджу бути напоготові і поглядати іноді вгору», - попередив водіїв представник Каліфорнійського дорожнього патруля Сальвадор Кастро (Salvador Castro).

    Теги: США літак автомобіль
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    Літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео)