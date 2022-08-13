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У Японії оголошено евакуацію для 72 тис. людей через тайфун

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Японії оголошено евакуацію для 72 тис. людей через тайфун
У Японії оголошено евакуацію для більш ніж 72 тис. людей через тайфун
фото з відкритих джерел

Тайфун матиме пікові пориви до 108 км/год у регіонах Канто та Токай

Понад 72 тисячі осіб у префектурі Сідзуока отримали вказівку про евакуацію у зв'язку з наближенням тропічного тайфуну «Меарі», повідомляє агентство Kyodo.

Вказівка ​​про евакуацію означає рекомендацію залишити небезпечне місце та перейти до безпечнішого місця. Далі слідує п'ятий і найвищий рівень попередження, що означає необхідність порятунку життя через безпосередню загрозу. Влада закликала завершити евакуацію ще до оголошення п'ятого рівня загрози.

Тайфун «Меарі» виник на південь від Японії 12 серпня. Фахівці очікують, що він обрушиться на тихоокеанське узбережжя Японії і першим ударом прийме префектура Сідзуока.

Зазначається, що тайфун матиме пікові пориви до 108 км/год у регіонах Канто та Токай.

В даний час він знаходиться за 200 кілометрів на південний захід від Сідзуокі і рухається на північ зі швидкістю 20 км/год, а до ранку неділі він піде на північний схід у Тихий океан.

До слова, у Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей, негода знищила будинки, затопила залізниці та дороги .

Теги: стихійні лиха Японія

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