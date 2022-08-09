Найбільша злива за 80 років: Південну Корею накрили масштабні дощі, є загиблі

У Сеулі 5 людей загинуло в результаті зливи, ще 4 зникли безвісти

У Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей, негода знищила будинки, затопила залізниці та дороги Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News.

За даними уряду країни, в Сеулі 5 людей загинуло в результаті зливи, ще 4 зникли безвісти, а в провінції Кьонгі 3 загинули та ще 2 зникли безвісти. Через зливи тимчасово не працювали деякі об’єкти громадського транспорту у Сеулі, зокрема затопило залізницю й метрополітен.

«Найсильніші опади за 80 років впали на Сеул і навколишні регіони, в результаті чого 8 людей загинули і ще 6 зникли безвісти, а також затопило будинки, транспортні засоби, будівлі та станції метро», – пише Yonhap News.

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У YN повідомляють, що у столичному районі 391 людина залишилася без даху над головою, їх тимчасово прихистили у школах та інших громадських закладах.

«З міркувань безпеки перекрили близько 80 ділянок доріг країни, три підземні дороги та 26 прибережних парковок», – йдеться у повідомленні.

Як пише агенція, пожежні служби врятували 88 людей із затоплених потоків у Кьонгі та інших районах.

«Корейське метеорологічне управління повідомило, що до четверга в столиці очікується до 300 мм опадів, а у південній провінції Кьонгі, ймовірно, кількість дощів перевищить 350 мм», – пише Yonhap News.

Кількість опадів за годину в сеульському районі Донджак перевищила 141,5 мм, що є найбільшою зливою з 1942 року.