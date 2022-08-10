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Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Новий склад уряду під керівництвом прем'єр-міністра Фуміо Кісіди оголосять найближчим часом
фото з відкритих джерел

Відставка кабміну відбулась на тлі зростаючих економічних проблем

Після спеціального засідання кабміну 10 серпня уряд Японії у повному складі пішов у відставку. Про це повідомляє Kyodo.

Про новий склад уряду під керівництвом прем'єр-міністра Фуміо Кісіди має стати відомо найближчим часом. Перестановки в уряді Японії планувалися заздалегідь, проте на них очікували на початку вересня. Кісіда не став чекати ще майже місяць і провів їх 10 серпня.

Рішення пояснюється його наміром прискорити просування економічної концепції «нового капіталізму», а також необхідністю вжити заходів через зростання цін на продовольство та паливо. Крім того, вважають в агенції, прем'єр хотів заздалегідь підготуватися до сесії парламенту.

12 липня тодішній глава японського МЗС Есімас Хаясі заявив, що Токіо має намір взаємодіяти з країнами в рамках «Великої двадцятки», які зараз займають нейтральну позицію щодо Росії, щоб спонукати їх запровадити антиросійські санкції. За його словами, це здатне розширити ефективність обмежень.

Нагадаємо, у липні на виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Кісіди Фуміо завоювала більше половини місць (119). На виборах у верхню палату парламенту Японії мандат отримала рекордна кількість жінок (35), що на 7 більше, ніж 2019 року.

Додамо, що колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Згодом політик помер в лікарні. Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

 

Теги: уряд Японія

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