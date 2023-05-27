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Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
в Україні будуть дощі та грози
фото з відкритих джерел

В Україні 27 травня буде мінлива хмарність

У суботу, 27 травня, в Україні буде тепло, але дощитиме. У більшості регіонів будуть грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

 В Україні 27 травня буде мінлива хмарність. Вночі на заході та південному сході місцями будуть невеликий короткочасний дощ і гроза. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, прогнозують помірні короткочасні грозові дощі. В окремих районах - шквали 15-20 м/с.

Вночі температура повітря буде 11-16° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21-26°. Трохи прохолодніше буде на заході країни: вночі прогнозують +9-14°, а вдень температура підніметься до +17-22°. У Карпатах вночі обіцяють 7-12° тепла, вдень - 10-15°.

Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня фото 1

27 травня на Київщині буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, але вдень прогнозують короткочасний дощ і грозу. Крім того, під час грози може бути поривчастий вітер.

В Київській області вночі буде +11-16°, а вдень повітря прогріється до +21-26°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +13-15°, а вдень температура підвищиться до +23-25°.

Нагадаємо, протягом 25-27 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

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Теги: гроза вітер повітря прогноз погоди

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