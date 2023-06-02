Японію накрив потужний тайфун Мавар (відео)

В центральній японській префектурі Айчі місцева влада оголосила про надзвичайну евакуацію близько 76 000 жителів

За прогнозами агентства, впродовж 24 годин, до полудня суботи, на заході країни випаде від 100 до 250 міліметрів опадів

Потужний штормовий фронт накрив три західні префектури Японії. Зливи загрожують масштабними повенями і сходженням селевих потоків. Про це із посиланням на японське Метеорологічне агентство повідомляє NHK.

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Метеорологи прогнозують дощові хмари і сильні опади над західними префектурами Коті, Вакаяма і Нара впродовж кількох наступних днів, що пояснюється проходженням тут повітряного фронту і надходженням вологого повітря з околиць тропічного шторму Мавар, який наближається до японських островів із Тихого океану.

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За прогнозами агентства, впродовж 24 годин, до полудня суботи, на заході країни випаде від 100 до 250 міліметрів опадів, через що стрімко зростуть ризики небезпечних для життя природних катаклізмів, таких як зсуви ґрунту та повені.

У місцевій владі закликали жителів префектур бути обережними через можливі селеві потоки, розливи річок і затоплення низинних земель та, за можливості, переїхати в безпечніші місця.

У Тойохасі в центральній японській префектурі Айчі місцева влада оголосила про надзвичайну евакуацію близько 76 000 жителів, які проживають у басейнах двох річок, що протікають через місто.

Місто Івата в префектурі Сідзуока видало подібні розпорядження деяким своїм жителям через побоювання, що річки можуть вийти з берегів.

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Тим часом тропічний шторм Мавар, який поступово рухається на схід у Тихому океані, вже спричинив штормову погоду з поривами вітру й сильними опадами в префектурах Окінава й Кагосіма, а також потужні вітри на південному острові Кюсю, він продовжує наближатись до узбережжя Японії.

Нагадаємо, США знайшли спосіб закуповувати в Японії тринітротолуол, необхідний для зростаючого виробництва артилерійських снарядів, які постачаються і в Україну, не порушуючи японське законодавство, яке забороняє постачання зброї до воюючих країн.

До слова, уряд Японії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 17 осіб та 78 компаній із РФ, а також сім громадян України, які сприяють росіянам в окупації.