Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня

В Карпатах та на Закарпатті місцями буде короткочасний дощ

У понеділок, 29 травня, в Україні буде тепло. На півдні країни, вдень і в Карпатах та на Закарпатті місцями буде короткочасний дощ, гроза. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На решті територій опадів не передбачається. В регіонах України буде мінлива хмарність.

У більшості областей температура повітря вночі становитиме 7-12°, у південній частині 11-16°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вдень в Україні повітря прогріється до 19-24°. На заході та півночі у денну пору прогнозують 15-20° тепла.

На Київщині 29 травня переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі становитиме 7-12°, а у денну пору прогнозують 19-24° тепла. У Києві вночі температура буде близько 10°, а вдень становитиме 21-23°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Раніше повідомлялося, що на погоду в Європі влітку 2023 впливає тепла поверхнева температура в Тихому океані, знана, як Ель-Ніньйо. Вважається, що його вплив відчувається й в Україні.